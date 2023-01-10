В России отметили рекордный спрос на мандарины этой зимой

«Контур.Маркет»: спрос на мандарины в декабре 2022 года вырос более чем в два раза

11 января 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Россияне к Новому году скупали мандарины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спрос на мандарины в декабре 2022 года вырос более чем в два раза, на 105,7%. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета». «Спрос на главный фрукт новогоднего застолья — мандарины — вырос более чем в два раза, на 105,7%», — такими данными с РИА «Новости» поделились в «Контур.Маркете». В материале уточняется, что в декабре 2022 года россияне платили за один килограмм мандаринов в среднем на 6,1% меньше, чем в декабре 2021 года. Также отмечается, что готовясь к новогодним праздникам, россияне не стали запасаться лекарствами для улучшения пищеварения. При выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и наличие повреждений. А страну происхождения плодов можно найти в документации. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. По ее словам, самыми распространенными в России считаются абхазские, ставшие уже брендом. Однако далеко не всегда можно получить ответ о реальной стране происхождения и сорте, покупая мандарины на рынке или в сетевом магазине, уточнила специалист.

Спрос на мандарины в декабре 2022 года вырос более чем в два раза, на 105,7%. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета». «Спрос на главный фрукт новогоднего застолья — мандарины — вырос более чем в два раза, на 105,7%», — такими данными с РИА «Новости» поделились в «Контур.Маркете». В материале уточняется, что в декабре 2022 года россияне платили за один килограмм мандаринов в среднем на 6,1% меньше, чем в декабре 2021 года. Также отмечается, что готовясь к новогодним праздникам, россияне не стали запасаться лекарствами для улучшения пищеварения. При выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и наличие повреждений. А страну происхождения плодов можно найти в документации. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. По ее словам, самыми распространенными в России считаются абхазские, ставшие уже брендом. Однако далеко не всегда можно получить ответ о реальной стране происхождения и сорте, покупая мандарины на рынке или в сетевом магазине, уточнила специалист.