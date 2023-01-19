В Литве раскрыли неожиданные подробности передачи Украине танков Leopard

Минобороны Литвы: несколько стран объявят о передаче Украине танков Leopard

20 января 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Помимо танков Leopard будет передана бронетехника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будет объявлено о передаче Украине немецких танков Leopard и более 100 единиц другой бронетехники. Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Несколько стран действительно передадут танки Leopard 2. Число назначенной к передаче бронетехники составит сотни машин», — передает слова Анушаускаса агентство ТАСС. Спецификация бронемашин, которые планируют поставить Украине, не уточняется. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2, но при условии, что США отправят Abrams. Позже замминистра обороны по политическим делам США Колин Кол заявил, что Пентагон решил не отправлять танки. Свое решение они объяснили тем, что Abrams сложны в эксплуатации. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. В свою очередь Зеленский раскритиковал власти Германии в вопросах поставки Киеву танков. По его мнению Запад должен быть решительнее в отношении Украины.

В ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будет объявлено о передаче Украине немецких танков Leopard и более 100 единиц другой бронетехники. Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Несколько стран действительно передадут танки Leopard 2. Число назначенной к передаче бронетехники составит сотни машин», — передает слова Анушаускаса агентство ТАСС. Спецификация бронемашин, которые планируют поставить Украине, не уточняется. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2, но при условии, что США отправят Abrams. Позже замминистра обороны по политическим делам США Колин Кол заявил, что Пентагон решил не отправлять танки. Свое решение они объяснили тем, что Abrams сложны в эксплуатации. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. В свою очередь Зеленский раскритиковал власти Германии в вопросах поставки Киеву танков. По его мнению Запад должен быть решительнее в отношении Украины.