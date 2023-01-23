Рогов: Зеленский экстренно формирует новые соединения ВСУ из-за риска потерять Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский формирует на территории Запорожья новые соединения бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Во избежание обвала Запорожского фронта режим Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения», — пояснил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Среди них, подчеркивает член совета администрации Запорожья, 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ. Рогов также отмечает, что в одну из бригад за несколько недель набрали свыше полутора тысяч человек.
Ранее Рогов говорил, что российская армия выбила украинские войска из некоторых населенных пунктов в Запорожской области. Он также рассказывал, что в Запорожской области на сторону РФ перешли два украинских офицера элитного украинского спецподразделения, пишет RT. Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области пояснял, что в области в целом усилились столкновения между армиями России и Украины, сообщает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский формирует на территории Запорожья новые соединения бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Во избежание обвала Запорожского фронта режим Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения», — пояснил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Среди них, подчеркивает член совета администрации Запорожья, 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ. Рогов также отмечает, что в одну из бригад за несколько недель набрали свыше полутора тысяч человек. Ранее Рогов говорил, что российская армия выбила украинские войска из некоторых населенных пунктов в Запорожской области. Он также рассказывал, что в Запорожской области на сторону РФ перешли два украинских офицера элитного украинского спецподразделения, пишет RT. Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области пояснял, что в области в целом усилились столкновения между армиями России и Украины, сообщает «Национальная служба новостей».