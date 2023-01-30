Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским

Крым никогда больше не будет принадлежать Украине. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сравнивая конфликт между Косово и Сербией с российско-украинским.
«Вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же? <…> Крым никогда больше не будет Украиной», — заявил Зоран Миланович. Его слова приводит сербское издание Politika. Он отметил, что Запад отнял Косово у Сербии и мир это поддержал, а теперь он пытается вернуть Крым Украине. Но данные конфликты несоизмеримы, уточнил Миланович.
По его мнению, Россия довольно опасна, но в Европе этого не понимают. Также президент Хорватии подчеркнул, что действия и «безумные эмоции» ведут Европу к последствиям, с которыми она не сможет справиться.
Крым вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей в Крыму. Тем не менее Киев по-прежнему считает, что Крым принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Также глава государства обозначил, что Россия защищает свои исторические территории.
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Крым никогда больше не будет принадлежать Украине. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сравнивая конфликт между Косово и Сербией с российско-украинским. «Вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же? <…> Крым никогда больше не будет Украиной», — заявил Зоран Миланович. Его слова приводит сербское издание Politika. Он отметил, что Запад отнял Косово у Сербии и мир это поддержал, а теперь он пытается вернуть Крым Украине. Но данные конфликты несоизмеримы, уточнил Миланович. По его мнению, Россия довольно опасна, но в Европе этого не понимают. Также президент Хорватии подчеркнул, что действия и «безумные эмоции» ведут Европу к последствиям, с которыми она не сможет справиться. Крым вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей в Крыму. Тем не менее Киев по-прежнему считает, что Крым принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Также глава государства обозначил, что Россия защищает свои исторические территории.