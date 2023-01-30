Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским

30 января 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Крым никогда уже не станет украинским, заявил Зоран Миланович Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым никогда больше не будет принадлежать Украине. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сравнивая конфликт между Косово и Сербией с российско-украинским. «Вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же? <…> Крым никогда больше не будет Украиной», — заявил Зоран Миланович. Его слова приводит сербское издание Politika . Он отметил, что Запад отнял Косово у Сербии и мир это поддержал, а теперь он пытается вернуть Крым Украине. Но данные конфликты несоизмеримы, уточнил Миланович. По его мнению, Россия довольно опасна, но в Европе этого не понимают. Также президент Хорватии подчеркнул, что действия и «безумные эмоции» ведут Европу к последствиям, с которыми она не сможет справиться. Крым вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей в Крыму. Тем не менее Киев по-прежнему считает, что Крым принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Также глава государства обозначил, что Россия защищает свои исторические территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крым никогда больше не будет принадлежать Украине. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сравнивая конфликт между Косово и Сербией с российско-украинским. «Вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же? <…> Крым никогда больше не будет Украиной», — заявил Зоран Миланович. Его слова приводит сербское издание Politika. Он отметил, что Запад отнял Косово у Сербии и мир это поддержал, а теперь он пытается вернуть Крым Украине. Но данные конфликты несоизмеримы, уточнил Миланович. По его мнению, Россия довольно опасна, но в Европе этого не понимают. Также президент Хорватии подчеркнул, что действия и «безумные эмоции» ведут Европу к последствиям, с которыми она не сможет справиться. Крым вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей в Крыму. Тем не менее Киев по-прежнему считает, что Крым принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Также глава государства обозначил, что Россия защищает свои исторические территории.