Представители Абрамовича: миллиардер не имеет отношения к передаче своих средств

Абрамович не контролирует распределение средств от продажи «Челси», заявили в пресс-службе бизнесменаФото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook
Средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» не были переданы их прежнему собственнику Роману Абрамовичу. Пресс-офис бизнесмена уточняет, что деньгами распоряжаются британские власти.
«После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — передает ТАСС сообщение представителей бизнесмена.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Отмечается, что для этого британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.
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Средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» не были переданы их прежнему собственнику Роману Абрамовичу. Пресс-офис бизнесмена уточняет, что деньгами распоряжаются британские власти. «После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — передает ТАСС сообщение представителей бизнесмена. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Отмечается, что для этого британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.