31 января 2023

Представители Абрамовича: миллиардер не имеет отношения к передаче своих средств

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Абрамович не контролирует распределение средств от продажи «Челси», заявили в пресс-службе бизнесмена Фото:

Средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» не были переданы их прежнему собственнику Роману Абрамовичу. Пресс-офис бизнесмена уточняет, что деньгами распоряжаются британские власти.

«После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — передает ТАСС сообщение представителей бизнесмена.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Отмечается, что для этого британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.

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Средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» не были переданы их прежнему собственнику Роману Абрамовичу. Пресс-офис бизнесмена уточняет, что деньгами распоряжаются британские власти. «После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — передает ТАСС сообщение представителей бизнесмена. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Отмечается, что для этого британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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