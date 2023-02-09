Внук Пугачевой взял псевдоним и устроился на работу в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков снимает клипы в США Фото:

Внук российской артистки Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков устроился на работу в США. Он будет заниматься создание музыкальных клипов под псевдонимом Nick Pres. Об этом сам Пресняков рассказал в соцсетях.

«Снял клип и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился Никита Пресняков в соцсетях. Он уточнил, что снял видеоклип, совместно с американским режиссером Дэймоном Эллиотом. Клип был на песню Peace Like a River. Пресняков снимает клипы под псевдонимом Nick Pres.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой покинул страну. Сама артистка также уехала из России. Сообщалось, что она переехала в Израиль, сообщает «Национальная служба новостей». Также бывший стилист артистки рассказал, что Алла Пугачева сильно переживает, что оказалась отвергнута коллегами по цеху в России, сообщает Life.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Внук российской артистки Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков устроился на работу в США. Он будет заниматься создание музыкальных клипов под псевдонимом Nick Pres. Об этом сам Пресняков рассказал в соцсетях. «Снял клип и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился Никита Пресняков в соцсетях. Он уточнил, что снял видеоклип, совместно с американским режиссером Дэймоном Эллиотом. Клип был на песню Peace Like a River. Пресняков снимает клипы под псевдонимом Nick Pres. Ранее сообщалось, что внук Пугачевой покинул страну. Сама артистка также уехала из России. Сообщалось, что она переехала в Израиль, сообщает «Национальная служба новостей». Также бывший стилист артистки рассказал, что Алла Пугачева сильно переживает, что оказалась отвергнута коллегами по цеху в России, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...