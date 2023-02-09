Внук Пугачевой взял псевдоним и устроился на работу в США

09 февраля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков снимает клипы в США Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Внук российской артистки Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков устроился на работу в США. Он будет заниматься создание музыкальных клипов под псевдонимом Nick Pres. Об этом сам Пресняков рассказал в соцсетях. «Снял клип и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился Никита Пресняков в соцсетях. Он уточнил, что снял видеоклип, совместно с американским режиссером Дэймоном Эллиотом. Клип был на песню Peace Like a River. Пресняков снимает клипы под псевдонимом Nick Pres. Ранее сообщалось, что внук Пугачевой покинул страну. Сама артистка также уехала из России. Сообщалось, что она переехала в Израиль, сообщает «Национальная служба новостей». Также бывший стилист артистки рассказал, что Алла Пугачева сильно переживает, что оказалась отвергнута коллегами по цеху в России, сообщает Life .

Внук российской артистки Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков устроился на работу в США. Он будет заниматься создание музыкальных клипов под псевдонимом Nick Pres. Об этом сам Пресняков рассказал в соцсетях. «Снял клип и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился Никита Пресняков в соцсетях. Он уточнил, что снял видеоклип, совместно с американским режиссером Дэймоном Эллиотом. Клип был на песню Peace Like a River. Пресняков снимает клипы под псевдонимом Nick Pres. Ранее сообщалось, что внук Пугачевой покинул страну. Сама артистка также уехала из России. Сообщалось, что она переехала в Израиль, сообщает «Национальная служба новостей». Также бывший стилист артистки рассказал, что Алла Пугачева сильно переживает, что оказалась отвергнута коллегами по цеху в России, сообщает Life.