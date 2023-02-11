В Раде предложили дать возможность военным возглавлять Минобороны

В Раде предложили изменить закон, чтобы военный смог занять пост министра обороныФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины
В Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны. Об этом сообщила член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
«Мы рассмотрели сразу, что может быть коррекция о назначении военнослужащего министром обороны в обстановке военного положения», — сказала Безуглая в интервью интернет-изданию «Украинская правда». По ее словам, фракция намерена организовать голосование по принятию такого решения в срочном порядке.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк предположил, что преемником Резникова может стать глава военной украинской разведки Кирилл Буданов. Позже Резников опроверг информацию о том, что ему предложили новую должность. При этом, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Резников возглавит министерство промышленности, передает телеканал 360.
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В Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны. Об этом сообщила член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. «Мы рассмотрели сразу, что может быть коррекция о назначении военнослужащего министром обороны в обстановке военного положения», — сказала Безуглая в интервью интернет-изданию «Украинская правда». По ее словам, фракция намерена организовать голосование по принятию такого решения в срочном порядке. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк предположил, что преемником Резникова может стать глава военной украинской разведки Кирилл Буданов. Позже Резников опроверг информацию о том, что ему предложили новую должность. При этом, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Резников возглавит министерство промышленности, передает телеканал 360.