В России с помощью системы распознавания лиц на стадионе задержали иностранного мафиози

Гендиректор «Ростеха»: FindFace Security вычислила наркодилера из Перу во время ЧМ-2018

19 февраля 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Система FindFace Security может найти нужного человека за несколько секунд, отмечают разработчики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иностранный мафиози из Перу был задержан при помощи российской системы распознавания лиц FindFace Security. Такая система была установлена в городах России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, она помогла поймать многих разыскиваемых людей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «За период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали», — заявил Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Он отметил, что система FindFace Security действует в России в 2018 года. Благодаря ее работе сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить многих разыскиваемых людей. FindFace Security — это единая система из камер, которая направлена на распознавание лиц. Она работает на основе искусственных нейронных сетей. Данная система была разработана компанией NtechLab. Спустя время компания «Ростех» купила долю в 12,5% от фирмы. Отмечается, что система позволяет распознавать лица с точностью почти до 100%, а поиск определенного человека занимает менее полсекунды. Систему невозможно обмануть при помощи фотографии человека, отмечают разработчики. FindFace Security помимо черт лица может считывать эмоции человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранный мафиози из Перу был задержан при помощи российской системы распознавания лиц FindFace Security. Такая система была установлена в городах России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, она помогла поймать многих разыскиваемых людей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «За период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали», — заявил Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Он отметил, что система FindFace Security действует в России в 2018 года. Благодаря ее работе сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить многих разыскиваемых людей. FindFace Security — это единая система из камер, которая направлена на распознавание лиц. Она работает на основе искусственных нейронных сетей. Данная система была разработана компанией NtechLab. Спустя время компания «Ростех» купила долю в 12,5% от фирмы. Отмечается, что система позволяет распознавать лица с точностью почти до 100%, а поиск определенного человека занимает менее полсекунды. Систему невозможно обмануть при помощи фотографии человека, отмечают разработчики. FindFace Security помимо черт лица может считывать эмоции человека.