04 сентября 2025

Назван неочевидный способ борьбы со школьным буллингом

Эксперт Серегин: продуманный дизайн школы снизит уровень детского буллинга
Архитектура школы может предотвратить буллинг и повысить безопасность учеников, считает эксперт
Архитектура школы может предотвратить буллинг и повысить безопасность учеников, считает эксперт Фото:

Архитектурные решения в школах напрямую влияют на здоровье и безопасность детей. Об этом в беседе с URA.RU заявил преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» НИУ ВШЭ и руководитель Лаборатории управления школой Института образования Константин Серегин. 

«Архитектура и дизайн школы способны напрямую влиять на безопасность детей. <...> Продуманная планировка и выбор материалов помогают обеспечивать физическую и психологическую защиту», — рассказал Серегин журналистам агентства.

По его словам, продуманная планировка здания помогает не только снизить травматизм, но и создать психологически комфортную среду. «Даже такие детали, как использование нескользких покрытий вместо керамогранита или установка перегородок в санузлах, напрямую отражаются на самочувствии и безопасности учеников», — отметил Серегин. 

Серегин добавил, что образовательное пространство способно стимулировать детей к физической активности. Для этого при проектировании школ применяют элементы «наджинга» — мягкого подталкивания к полезным действиям. Например, ограничивают использование лифтов в пользу лестниц и оборудуют рекреации спортивными уголками. Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделять зонам риска буллинга — гардеробам, санузлам и подлестничным пространствам. Их можно сделать более безопасными за счет приватных перегородок, открытых планировок и повышенной обзорности.

«Это снижает вероятность скрытой съемки, шантажа и травли», — подчеркнул Серегин. Кроме того, архитектура может играть роль в предотвращении более серьезных угроз, включая школьный шутинг. Среди возможных мер — мобильные укрытия в классах, дополнительные выходы из кабинетов и внутренние переходы, позволяющие эвакуироваться, минуя коридоры. Эксперт напомнил, что образовательный процесс — это не только уроки и работа учителей, но и само пространство. «Дети проводят в школе значительную часть дня, и для их успешного обучения крайне важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — резюмировал он.

