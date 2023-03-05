Шольц потребовал от Китая обещание по вопросу связей с Россией

Шольц: Германия требует от Китая не поставлять России оружие

05 марта 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что КНР пообещала не поставлять оружие для РФ Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Китая обещание, что республика не станет оказывать России военную поддержку. По словам канцлера, правительство КНР заверило, что не станет передавать оружие российской стороне. «Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этом ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого [не поставлять оружие России], и за этой ситуацией мы наблюдаем», — сказал Олаф Шольц во время беседы с журналистами после заседания кабинета министров Германии. Трансляция ведется на youtube-канале phoenix . После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года многие страны ввели санкции против России. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, продолжил сотрудничество с российской стороной. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад обеспокоен тем, что КНР передаст России военную помощь в виде летального оружия. Также Евросоюз пригрозил КНР санкциями в случае поддержки РФ в конфликте.

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Китая обещание, что республика не станет оказывать России военную поддержку. По словам канцлера, правительство КНР заверило, что не станет передавать оружие российской стороне. «Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этом ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого [не поставлять оружие России], и за этой ситуацией мы наблюдаем», — сказал Олаф Шольц во время беседы с журналистами после заседания кабинета министров Германии. Трансляция ведется на youtube-канале phoenix. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года многие страны ввели санкции против России. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, продолжил сотрудничество с российской стороной. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад обеспокоен тем, что КНР передаст России военную помощь в виде летального оружия. Также Евросоюз пригрозил КНР санкциями в случае поддержки РФ в конфликте.