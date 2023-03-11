Депутат ЕП предрек страшное будущее Европе

Депутат Европарламента Уоллес: США пытаются испортить отношения Европы и Китая

США пытаются испортить отношения Европы и Китая, что приведет к краху последней, заявил Мик Уоллес Фото: Официальный сайт Европарламента

США пытаются испортить отношения между Китаем и Европы, что по итогу может привести к краху последней. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«США пытаются вбить клин между Китаем и Европой — и, если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», — написал Мик Уоллес в Twitter. Депутат подчеркнул, что Вашингтон и страны НАТО пытаются позиционировать Китай как угрозу безопасности. При этом Уоллес подчеркивает, что за последние 40 лет КНР ни на кого не сбросила бомбы.

Телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон бьют тревогу из-за потенциальной угрозы для себя со стороны России и Китая. Экс-советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте США Аарон Дэвид Миллер заявлял, что РФ и КНР положили конец американскому влиянию в Азии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Китай продолжит курс на сотрудничество с Россией, передает телеканал 360. В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с РФ, сообщает «Национальная служба новостей».