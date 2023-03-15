BBC: западные истребители перехватили российские самолеты возле Эстонии

15 марта 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Западные истребители поднялись в воздух из-за российских самолетов, передает BBC Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Немецкие и британские военные самолеты поднялись в воздушное пространство рядом с Эстонией для перехвата российских самолетов. Об этом рассказали в воздушном командовании НАТО. «Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме „Альфа“. <…> Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148», — говорится в сообщении командования. Его цитирует британское издание BBC. Уточняется, что это первая операция подобного рода. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не получен.

Немецкие и британские военные самолеты поднялись в воздушное пространство рядом с Эстонией для перехвата российских самолетов. Об этом рассказали в воздушном командовании НАТО. «Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме „Альфа“. <…> Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148», — говорится в сообщении командования. Его цитирует британское издание BBC. Уточняется, что это первая операция подобного рода. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не получен.