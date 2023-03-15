BBC: западные истребители перехватили российские самолеты возле Эстонии

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Западные истребители поднялись в воздух из-за российских самолетов, передает BBC Фото:

Немецкие и британские военные самолеты поднялись в воздушное пространство рядом с Эстонией для перехвата российских самолетов. Об этом рассказали в воздушном командовании НАТО.

«Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме „Альфа“. <…> Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148», — говорится в сообщении командования. Его цитирует британское издание BBC. Уточняется, что это первая операция подобного рода.

Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не получен.

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Немецкие и британские военные самолеты поднялись в воздушное пространство рядом с Эстонией для перехвата российских самолетов. Об этом рассказали в воздушном командовании НАТО. «Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме „Альфа“. <…> Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148», — говорится в сообщении командования. Его цитирует британское издание BBC. Уточняется, что это первая операция подобного рода. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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