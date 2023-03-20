20 марта 2023

Аксенов: Украина атаковала крымский город беспилотниками, есть пострадавшие. Фото

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
ПВО отработала в районе Джанкоя, ранен один человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе города Джанкой (город на севере Крыма, — прим. ред) ВСУ выпустили беспилотники, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель заместителя Совета Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия в настоящее время оцениваются, принимаются решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в telegram-канале.

В Джанкое уже срабатывала система ПВО в январе. «Враг может атаковать Крым», — писали в соцсетях.

Обломки беспилотника повредили дома, сообщил советник Главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков
Фото:

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В районе города Джанкой (город на севере Крыма, — прим. ред) ВСУ выпустили беспилотники, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель заместителя Совета Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия в настоящее время оцениваются, принимаются решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в telegram-канале. В Джанкое уже срабатывала система ПВО в январе. «Враг может атаковать Крым», — писали в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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