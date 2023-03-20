Аксенов: Украина атаковала крымский город беспилотниками, есть пострадавшие. Фото

21 марта 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

ПВО отработала в районе Джанкоя, ранен один человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе города Джанкой (город на севере Крыма, — прим. ред) ВСУ выпустили беспилотники, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель заместителя Совета Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия в настоящее время оцениваются, принимаются решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в telegram-канале . В Джанкое уже срабатывала система ПВО в январе. «Враг может атаковать Крым», — писали в соцсетях. Обломки беспилотника повредили дома, сообщил советник Главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков Фото: соцсети

В районе города Джанкой (город на севере Крыма, — прим. ред) ВСУ выпустили беспилотники, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель заместителя Совета Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия в настоящее время оцениваются, принимаются решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в telegram-канале. В Джанкое уже срабатывала система ПВО в январе. «Враг может атаковать Крым», — писали в соцсетях.