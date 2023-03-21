В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

Режим ЧС муниципального уровня введен в Джанкое, заявил Игорь Ивин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за атаки украинских беспилотников в Джанкое (Крым) введен статус чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
«В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня», — передает слова Ивина telegram-канал «Крым 24». Он добавил, что в городе сейчас происходит обследование понесенного ущерба и учет повреждений. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация из резервного фонда, заключил Ивин.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Джанкой. Силы противоракетной обороны успешно ее отразили.
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