В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

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Режим ЧС муниципального уровня введен в Джанкое, заявил Игорь Ивин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за атаки украинских беспилотников в Джанкое (Крым) введен статус чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

«В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня», — передает слова Ивина telegram-канал «Крым 24». Он добавил, что в городе сейчас происходит обследование понесенного ущерба и учет повреждений. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация из резервного фонда, заключил Ивин.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Джанкой. Силы противоракетной обороны успешно ее отразили.

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Из-за атаки украинских беспилотников в Джанкое (Крым) введен статус чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин. «В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня», — передает слова Ивина telegram-канал «Крым 24». Он добавил, что в городе сейчас происходит обследование понесенного ущерба и учет повреждений. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация из резервного фонда, заключил Ивин. Ранее сообщалось об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Джанкой. Силы противоракетной обороны успешно ее отразили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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