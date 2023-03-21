Советник главы Крыма рассказал об обстановке в пострадавшем от беспилотников техникуме Джанкоя

Советник главы Крыма Крючков: в техникуме временно приостановлены занятия
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От сбитых БПЛА пострадало общежитие техникума, заявил Олег Крючков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В пострадавшем от падения беспилотников техникуме Джанкоя в Крыму имеются повреждения и выбиты стекла, а занятия временно прекращены. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Техникум получил повреждения, выбиты стекла в здании», — передает слова Крючкова РИА Новости. Он добавил, что занятия в образовательном учреждении временно приостановлены. Также пострадало и общежитие, в котором оказались выбиты стекла, студенты эвакуированы, заключил Крючков.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на город Джанкой в Крыму, которую предотвратили силы ПВО России. По словам советника главы Крыма, украинские боевики ставили перед собой цель атаковать гражданские объекты, передает «Царьград».

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В пострадавшем от падения беспилотников техникуме Джанкоя в Крыму имеются повреждения и выбиты стекла, а занятия временно прекращены. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. «Техникум получил повреждения, выбиты стекла в здании», — передает слова Крючкова РИА Новости. Он добавил, что занятия в образовательном учреждении временно приостановлены. Также пострадало и общежитие, в котором оказались выбиты стекла, студенты эвакуированы, заключил Крючков. Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на город Джанкой в Крыму, которую предотвратили силы ПВО России. По словам советника главы Крыма, украинские боевики ставили перед собой цель атаковать гражданские объекты, передает «Царьград».
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