В Крыму показали последствия атаки беспилотников на Джанкой. Видео

21 марта 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В домах некоторых местных жителей разрушены крыши и разбиты окна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Джанкое (Крым) показали разрушения домов мирных жителей, которые были получены в результате падения украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах видео, предоставленном telegram-каналом «ВЕСТИ КРЫМ», заметны повреждения домов в виде обрушения крыши и разбитых окон. Также на придомовых участках и деревьях разбросаны множественные обломки от беспилотников и иные предметы. На заборах и стенах домов видны сквозные отверстия от разлетевшихся в результате взрывов осколков. Ранее стало известно об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на город Джанкой. Российские средства ПВО отразили атаку. Сообщается, что мужчина спас ребенка от осколков, разлетевшихся от взрывов после падения беспилотников на землю, передает «Царьград».

В Джанкое (Крым) показали разрушения домов мирных жителей, которые были получены в результате падения украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах видео, предоставленном telegram-каналом «ВЕСТИ КРЫМ», заметны повреждения домов в виде обрушения крыши и разбитых окон. Также на придомовых участках и деревьях разбросаны множественные обломки от беспилотников и иные предметы. На заборах и стенах домов видны сквозные отверстия от разлетевшихся в результате взрывов осколков. Ранее стало известно об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на город Джанкой. Российские средства ПВО отразили атаку. Сообщается, что мужчина спас ребенка от осколков, разлетевшихся от взрывов после падения беспилотников на землю, передает «Царьград».