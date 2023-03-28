Corriere della Sera: экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован

Сильвио Берлускони в сентябре исполнилось 86 лет
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в понедельник госпитализировали в Милане. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
«Сильвио Берлускони был госпитализирован 27 марта в больницу „Сан-Раффаэле“ в Милане. Он страдал от болей в понедельник, его должны выписать завтра утром», — передает
В январе 2022 года политика госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей. Берлускони также отправляли в больницу в 2021 году, тогда причиной было проведение тщательного обследования, передает RT.
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