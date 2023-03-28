Corriere della Sera: экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован 28 марта 2023 в 20:44 Размер текста - 17 + Сильвио Берлускони в сентябре исполнилось 86 лет Фото: TASS / AP / Andrew Medichini Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в понедельник госпитализировали в Милане. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. «Сильвио Берлускони был госпитализирован 27 марта в больницу „Сан-Раффаэле“ в Милане. Он страдал от болей в понедельник, его должны выписать завтра утром», — передает Corriere della Sera . В январе 2022 года политика госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей. Берлускони также отправляли в больницу в 2021 году, тогда причиной было проведение тщательного обследования, передает RT. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в понедельник госпитализировали в Милане. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. «Сильвио Берлускони был госпитализирован 27 марта в больницу „Сан-Раффаэле“ в Милане. Он страдал от болей в понедельник, его должны выписать завтра утром», — передает Corriere della Sera. В январе 2022 года политика госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей. Берлускони также отправляли в больницу в 2021 году, тогда причиной было проведение тщательного обследования, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям