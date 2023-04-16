Прапорщик Марченко призвал тех, кто считает себя мужчиной, отправиться на фронт

Прапорщик гвардии Сергей Марченко призвал всех мужчин отправится на фронт для защиты своей страны. Об этом он заявил журналистам.
«Мы не позволим никому растоптать, загадить и оболгать нашу историю. Победа и правда будут всегда только за нами. Поэтому, кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну!», — сказал Марченко военному корреспондент KP.RU.
Мужчине 57 лет и сейчас он прибывает в зоне специальной военной операции. Сергей уже 20 лет находится в отставке, но несмотря на это посчитал своим долгом вернуться на службу в сложное для России время. Для этого он даже обманул супругу. Сказав, что ему вручили повестку, а сам пошел добровольцем. Потом ей в полку сказали, что муж пошел добровольцем.
Ранее руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. К созданию такой армии стоит подходить очень тонко, так как добровольческие формирования имеют черту единения вокруг командира, которому бойцы доверяют на все 100%, сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев.
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