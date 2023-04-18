18 апреля 2023

В США описали последствия нехватки у ВСУ современной боевой авиации

Breaking Defense: ВС РФ будут превосходить ВСУ этой весной в воздухе
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Россия имеет над Украиной преимущество в воздухе
Россия имеет над Украиной преимущество в воздухе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина рискует окончательно проиграть России из-за отсутствия в достаточном объеме современной боевой авиации. Об этом заявил исполнительный директор института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки.

«Из-за того, что украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) заканчиваются, Россия может оказаться на грани завоевания превосходства в воздухе этой весной. Как более крупная страна с большими ресурсами, Россия может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией», — поделился мнение Дуглас Бирки с изданием Breaking Defense.

Американский исследователь считает, что переданных Украине Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в противостоянии. Дуглас Бирки убежден, что Киев ограничен в количестве обученных пилотов, а обучение новых летчиков потребует времени.

Ранее сообщалось, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. Лидер Польши Анджей Дуда также сообщил об отправке данного вида истребителей украинским войскам. В свою очередь, американские истребители F-16 могут оказаться на Украине не раньше чем через полтора года. Именно столько времени займет их транспортировка.

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Украина рискует окончательно проиграть России из-за отсутствия в достаточном объеме современной боевой авиации. Об этом заявил исполнительный директор института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки. «Из-за того, что украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) заканчиваются, Россия может оказаться на грани завоевания превосходства в воздухе этой весной. Как более крупная страна с большими ресурсами, Россия может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией», — поделился мнение Дуглас Бирки с изданием Breaking Defense. Американский исследователь считает, что переданных Украине Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в противостоянии. Дуглас Бирки убежден, что Киев ограничен в количестве обученных пилотов, а обучение новых летчиков потребует времени. Ранее сообщалось, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. Лидер Польши Анджей Дуда также сообщил об отправке данного вида истребителей украинским войскам. В свою очередь, американские истребители F-16 могут оказаться на Украине не раньше чем через полтора года. Именно столько времени займет их транспортировка.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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