В США описали последствия нехватки у ВСУ современной боевой авиации

Украина рискует окончательно проиграть России из-за отсутствия в достаточном объеме современной боевой авиации. Об этом заявил исполнительный директор института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки.
«Из-за того, что украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) заканчиваются, Россия может оказаться на грани завоевания превосходства в воздухе этой весной. Как более крупная страна с большими ресурсами, Россия может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией», — поделился мнение Дуглас Бирки с изданием
Американский исследователь считает, что переданных Украине Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в противостоянии. Дуглас Бирки убежден, что Киев ограничен в количестве обученных пилотов, а обучение новых летчиков потребует времени.
Ранее сообщалось, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. Лидер Польши Анджей Дуда также сообщил об отправке данного вида истребителей украинским войскам. В свою очередь, американские истребители F-16 могут оказаться на Украине не раньше чем через полтора года. Именно столько времени займет их транспортировка.
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