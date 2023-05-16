SHOT: в Башкирии на пункте металлолома чуть не взорвали авиабомбу

16 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Бомбу могли отправить под пресс, если бы не приехала полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Башкирии, в городе Белебее, в пункте приема металлолома мужчина чуть не отправил под пресс авиабомбу. Однако на его базу вовремя приехали полицейские с проверкой и обнаружили боеприпас. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Бомбу нашел на заброшенной воинской части работник компании, которая занимается разбором старых зданий на стройматериалы. «Мужчина забрал внушительный металлический серый предмет с „хвостом“ и транспортировал его на территорию своей базы. <…> Ничего сделать с боеприпасом рабочий не успел. На его базу с проверкой приехали полицейские и, к своему удивлению, обнаружили на складе металлолома авиабомбу», — написали в telegram-канале. Уточняется, что мужчина даже не подозревал, что находка может быть взрывоопасна, так как никогда не служил в армии. «Еще чуть-чуть — и боеприпас отправили бы под пресс», — указали в СМИ. На месте обнаружения авиабомбы работают саперы. URA.RU направило запрос в отдел МВД по Белебеевскому району Республики Башкортостан. Ответа пока не последовало. Ранее рабочие во время реконструкции Пермского тракта в Свердловской области нашли старый боеприпас. Однако во время обследования было установлено, что предмет является корпусом от снаряда и не представляет угрозы.

В Башкирии, в городе Белебее, в пункте приема металлолома мужчина чуть не отправил под пресс авиабомбу. Однако на его базу вовремя приехали полицейские с проверкой и обнаружили боеприпас. Об этом пишет telegram-канал SHOT. Бомбу нашел на заброшенной воинской части работник компании, которая занимается разбором старых зданий на стройматериалы. «Мужчина забрал внушительный металлический серый предмет с „хвостом“ и транспортировал его на территорию своей базы. <…> Ничего сделать с боеприпасом рабочий не успел. На его базу с проверкой приехали полицейские и, к своему удивлению, обнаружили на складе металлолома авиабомбу», — написали в telegram-канале. Уточняется, что мужчина даже не подозревал, что находка может быть взрывоопасна, так как никогда не служил в армии. «Еще чуть-чуть — и боеприпас отправили бы под пресс», — указали в СМИ. На месте обнаружения авиабомбы работают саперы. URA.RU направило запрос в отдел МВД по Белебеевскому району Республики Башкортостан. Ответа пока не последовало. Ранее рабочие во время реконструкции Пермского тракта в Свердловской области нашли старый боеприпас. Однако во время обследования было установлено, что предмет является корпусом от снаряда и не представляет угрозы.