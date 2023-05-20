Глава украинской общины Крыма Гридчина выдвинула теорию о ликвидации Буданова

21 мая 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Буданов негативно высказался о Крыме и его жителях Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в отношении крымчан являются преступными, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она отметила, что за его преступные действия Буданова ждет трибунал или ликвидация. Так она отреагировала на высказывания Буданова о том, что все крымчане — якобы люди с «видоизмененной психикой». Он также заявил, что будто бы за поступки некоторых из них подразумевается только «физическое уничтожение». «Буданов — это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал. В худшем — ликвидация», — передает реакцию Гридчиной РИА Новости на высказывания Буданова о жителях Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ не могла не поддержать крымчан в период, когда на регион пытались влиять националисты, пишет 360. Однако украинская сторона так и не смогла признать переход Крыма России. Позже в Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, на которых не отражены новые территории РФ.

Угрозы руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в отношении крымчан являются преступными, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она отметила, что за его преступные действия Буданова ждет трибунал или ликвидация. Так она отреагировала на высказывания Буданова о том, что все крымчане — якобы люди с «видоизмененной психикой». Он также заявил, что будто бы за поступки некоторых из них подразумевается только «физическое уничтожение». «Буданов — это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал. В худшем — ликвидация», — передает реакцию Гридчиной РИА Новости на высказывания Буданова о жителях Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ не могла не поддержать крымчан в период, когда на регион пытались влиять националисты, пишет 360. Однако украинская сторона так и не смогла признать переход Крыма России. Позже в Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, на которых не отражены новые территории РФ.