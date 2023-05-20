20 мая 2023

Глава украинской общины Крыма Гридчина выдвинула теорию о ликвидации Буданова

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Виды Крыма. Крым, крым, отпуск, херсонес, отдых, туризм
Буданов негативно высказался о Крыме и его жителях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Угрозы руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в отношении крымчан являются преступными, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она отметила, что за его преступные действия Буданова ждет трибунал или ликвидация.

Так она отреагировала на высказывания Буданова о том, что все крымчане — якобы люди с «видоизмененной психикой». Он также заявил, что будто бы за поступки некоторых из них подразумевается только «физическое уничтожение».

«Буданов — это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал. В худшем — ликвидация», — передает реакцию Гридчиной РИА Новости на высказывания Буданова о жителях Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ не могла не поддержать крымчан в период, когда на регион пытались влиять националисты, пишет 360. Однако украинская сторона так и не смогла признать переход Крыма России. Позже в Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, на которых не отражены новые территории РФ.

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Угрозы руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в отношении крымчан являются преступными, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она отметила, что за его преступные действия Буданова ждет трибунал или ликвидация. Так она отреагировала на высказывания Буданова о том, что все крымчане — якобы люди с «видоизмененной психикой». Он также заявил, что будто бы за поступки некоторых из них подразумевается только «физическое уничтожение». «Буданов — это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал. В худшем — ликвидация», — передает реакцию Гридчиной РИА Новости на высказывания Буданова о жителях Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ не могла не поддержать крымчан в период, когда на регион пытались влиять националисты, пишет 360. Однако украинская сторона так и не смогла признать переход Крыма России. Позже в Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, на которых не отражены новые территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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