21 мая 2023

Депутат Госдумы Ивлев объяснил позицию США по Крыму их «животным страхом»

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Встреча Леонида Ивлева с представителями политических партий. Курган, ивлев леонид, жест рукой
Леонид Ивлев считает, что в Вашингтоне поселился страх «перед русским оружием» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США разрешая украинским военнослужащим наносить удары по Крыму американским оружием руководствуются «животным страхом». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«В животном страхе [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, а раньше [госсекретарь США Энтони] Блинкен, [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд дают фактически разрешение на убийства мирных жителей. Тем самым подтверждают сущность США как террористического государства», — сказал Ивлев в беседе с РИА Новости. По его словам, после освобождения Бахмута, не только в Киеве, но и в Вашингтоне поселился страх «перед русским оружием».

Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что планы Нуланд доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн призвал американского президента Джо Байдена отреагировать на угрозы Нуланд, чтобы не развязать Третью мировую войну.

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Власти США разрешая украинским военнослужащим наносить удары по Крыму американским оружием руководствуются «животным страхом». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «В животном страхе [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, а раньше [госсекретарь США Энтони] Блинкен, [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд дают фактически разрешение на убийства мирных жителей. Тем самым подтверждают сущность США как террористического государства», — сказал Ивлев в беседе с РИА Новости. По его словам, после освобождения Бахмута, не только в Киеве, но и в Вашингтоне поселился страх «перед русским оружием». Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что планы Нуланд доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн призвал американского президента Джо Байдена отреагировать на угрозы Нуланд, чтобы не развязать Третью мировую войну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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