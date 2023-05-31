Захарова уличила Белый дом в лицемерии

Захарова назвала смехотворными заявления США о нежелании эскалации конфликта на Украине

31 мая 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Запад уже давно ведет против России масштабную гибридную войну, и заявления США о нежелании эскалации конфликта «смехотворны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления Белого дома о том, что Вашингтон не хочет войны Запада и российской стороны. «Смешно. [США] сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров. А теперь заявляют о „нежелании эскалации“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также подчеркнула, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно. Ранее стало известно об атаке беспилотниками на Москву 30 мая. Позже в СМИ писали, что БПЛА были заряжены кумулятивными боеприпасами. После инцидента в Белом доме заявили, что США не хотят, чтобы из-за этого случая конфликт на Украине перерос в войну России и Запада.

Запад уже давно ведет против России масштабную гибридную войну, и заявления США о нежелании эскалации конфликта «смехотворны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления Белого дома о том, что Вашингтон не хочет войны Запада и российской стороны. «Смешно. [США] сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров. А теперь заявляют о „нежелании эскалации“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также подчеркнула, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно. Ранее стало известно об атаке беспилотниками на Москву 30 мая. Позже в СМИ писали, что БПЛА были заряжены кумулятивными боеприпасами. После инцидента в Белом доме заявили, что США не хотят, чтобы из-за этого случая конфликт на Украине перерос в войну России и Запада.