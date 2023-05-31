Захарова уличила Белый дом в лицемерии

Захарова назвала смехотворными заявления США о нежелании эскалации конфликта на Украине
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Запад уже давно ведет против России масштабную гибридную войну, и заявления США о нежелании эскалации конфликта «смехотворны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления Белого дома о том, что Вашингтон не хочет войны Запада и российской стороны.

«Смешно. [США] сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров. А теперь заявляют о „нежелании эскалации“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также подчеркнула, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно.

Ранее стало известно об атаке беспилотниками на Москву 30 мая. Позже в СМИ писали, что БПЛА были заряжены кумулятивными боеприпасами. После инцидента в Белом доме заявили, что США не хотят, чтобы из-за этого случая конфликт на Украине перерос в войну России и Запада.

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Запад уже давно ведет против России масштабную гибридную войну, и заявления США о нежелании эскалации конфликта «смехотворны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления Белого дома о том, что Вашингтон не хочет войны Запада и российской стороны. «Смешно. [США] сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров. А теперь заявляют о „нежелании эскалации“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также подчеркнула, что гибридная война, начатая Западом, идет уже давно. Ранее стало известно об атаке беспилотниками на Москву 30 мая. Позже в СМИ писали, что БПЛА были заряжены кумулятивными боеприпасами. После инцидента в Белом доме заявили, что США не хотят, чтобы из-за этого случая конфликт на Украине перерос в войну России и Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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