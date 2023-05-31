Белый дом: США не хотят войны РФ с Западом из-за атаки беспилотников по Москве 31 мая 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + США не хотят обострения конфликта на Украине, заявили в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву США не хотят, чтобы локальный конфликт на Украине превратился в войну России против Запада после атаки беспилотников по Москве. Об этом заявили в Белом Доме. «США не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по территории России», — заявили в Белом доме. Текст его представителя приводит РИА Новости. США не хотят, чтобы локальный конфликт на Украине превратился в войну России против Запада после атаки беспилотников по Москве. Об этом заявили в Белом Доме. «США не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по территории России», — заявили в Белом доме. Текст его представителя приводит РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям