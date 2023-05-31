Белый дом: США не хотят войны РФ с Западом из-за атаки беспилотников по Москве

США не хотят обострения конфликта на Украине, заявили в Белом доме
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
США не хотят, чтобы локальный конфликт на Украине превратился в войну России против Запада после атаки беспилотников по Москве. Об этом заявили в Белом Доме.
«США не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по территории России», — заявили в Белом доме. Текст его представителя приводит РИА Новости.
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