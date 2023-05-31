Белый дом: США не хотят войны РФ с Западом из-за атаки беспилотников по Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США не хотят обострения конфликта на Украине, заявили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

США не хотят, чтобы локальный конфликт на Украине превратился в войну России против Запада после атаки беспилотников по Москве. Об этом заявили в Белом Доме.

«США не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по территории России», — заявили в Белом доме. Текст его представителя приводит РИА Новости.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не хотят, чтобы локальный конфликт на Украине превратился в войну России против Запада после атаки беспилотников по Москве. Об этом заявили в Белом Доме. «США не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по территории России», — заявили в Белом доме. Текст его представителя приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...