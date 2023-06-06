Для создания фейка о переполненных больницах Белгорода использовали архивные фото Минобороны

Информация о переполненных больницах и моргах в Белгородской области оказалась фейком

06 июня 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В Белгороде опровергли информацию о переполненных больницах и моргах (архив) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Сообщения в пабликах о том, что больницы и морги Белгорода переполнены погибшими и ранеными, не соответствуют действительности. Фото и видео в постах на эту тему являются недостоверными. Некоторые из них взяты с сайта Минобороны РФ, на реальных снимках запечатлена работа врачей в Сирии, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В пабликах появились сообщения о том, что в белгородских больницах и моргах якобы много погибших и раненых. На фото видно, что тела лежат даже на полу. «Кадры из моргов за 5 июня 2023. Помещения заполнены солдатами ВС РФ», — говорится в одном из постов. Журналист URA.RU проанализировал фото и видео в соцсетях по этой теме. Так, одна из фотографий была взята из архива Министерства обороны РФ — на снимках работа военных медиков в Сирии. Часть фото заимствована из новости про туберкулезный диспансер в Армении, другие были сделаны в морге костромской больницы во время пандемии коронавируса. Видео из постов на самом деле было снято четыре месяца назад и было посвящено работе военных медиков. «В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими, и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — прокомментировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило, что в результате ночного обстрела Шебекино в Белгородской области есть двое пострадавших. Они были быстро доставлены в больницу, где им была оказана необходимая помощь. Это фото с сайта Минобороны РФ, фотоматериал посвящен работе военных медиков в Сирии. Этот же снимок использовался в одном из постов, где сообщалась лживая информация о переполненных больницах и моргах Белгорода Скрин: сайт Минобороны РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сообщения в пабликах о том, что больницы и морги Белгорода переполнены погибшими и ранеными, не соответствуют действительности. Фото и видео в постах на эту тему являются недостоверными. Некоторые из них взяты с сайта Минобороны РФ, на реальных снимках запечатлена работа врачей в Сирии, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В пабликах появились сообщения о том, что в белгородских больницах и моргах якобы много погибших и раненых. На фото видно, что тела лежат даже на полу. «Кадры из моргов за 5 июня 2023. Помещения заполнены солдатами ВС РФ», — говорится в одном из постов. Журналист URA.RU проанализировал фото и видео в соцсетях по этой теме. Так, одна из фотографий была взята из архива Министерства обороны РФ — на снимках работа военных медиков в Сирии. Часть фото заимствована из новости про туберкулезный диспансер в Армении, другие были сделаны в морге костромской больницы во время пандемии коронавируса. Видео из постов на самом деле было снято четыре месяца назад и было посвящено работе военных медиков. «В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими, и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — прокомментировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило, что в результате ночного обстрела Шебекино в Белгородской области есть двое пострадавших. Они были быстро доставлены в больницу, где им была оказана необходимая помощь.