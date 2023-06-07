Мэр Новой Каховки опроверг гибель животных в местном зоопарке

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, собака, паводок, наводнение, потоп, домашнее животное, разрушение жилого дома
Животные в Новой Каховке не пострадали из-за наводнения, отметил Владимир Леонтьев Фото:
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Животные были эвакуированы из местного зоопарка в Новой Каховке еще в прошлом году. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев на фоне фейков о гибели животных из-за наводнения от разрушенной Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Еще в прошлом году все животные из [зоопарка в Новой Каховке] были эвакуированы и перенесены. Там [в зоопарке] никого не осталось», — уточнил Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло 6 июня. В связи с этим, в Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации. После наводнения в Новой Каховке без вести пропали семь человек, передает Nation news.

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Животные были эвакуированы из местного зоопарка в Новой Каховке еще в прошлом году. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев на фоне фейков о гибели животных из-за наводнения от разрушенной Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). «Еще в прошлом году все животные из [зоопарка в Новой Каховке] были эвакуированы и перенесены. Там [в зоопарке] никого не осталось», — уточнил Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости. Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло 6 июня. В связи с этим, в Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации. После наводнения в Новой Каховке без вести пропали семь человек, передает Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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