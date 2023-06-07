Мэр Новой Каховки опроверг гибель животных в местном зоопарке

Животные были эвакуированы из местного зоопарка в Новой Каховке еще в прошлом году. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев на фоне фейков о гибели животных из-за наводнения от разрушенной Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
«Еще в прошлом году все животные из [зоопарка в Новой Каховке] были эвакуированы и перенесены. Там [в зоопарке] никого не осталось», — уточнил Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло 6 июня. В связи с этим, в Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации. После наводнения в Новой Каховке без вести пропали семь человек, передает Nation news.
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