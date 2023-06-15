МИД РФ отреагировал на решение Канады конфисковать российский самолет

МИД РФ устроил Канаде демарш за конфискацию российского авиалайнера
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
РФ объявила Канаде демарш Фото:

МИД РФ объявил канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю демарш за намерение Оттавы конфисковать российский самолет в пользу Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства.

«Вызванному в МИД России заместителю главы дипломатической миссии Канады в Москве [Брайану] Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать <…> [российский] грузовой авиалайнер Ан-124 [и передать его Киеву]», — отмечается в сообщении министерства. В российском МИД уточнили, что данное действие со стороны Канады расценивается Россией как воровство.

10 июня Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. Авиалайнер в 2022 году приземлился в аэропорту канадского города Торонто, после чего был задержан.

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МИД РФ объявил канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю демарш за намерение Оттавы конфисковать российский самолет в пользу Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства. «Вызванному в МИД России заместителю главы дипломатической миссии Канады в Москве [Брайану] Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать <…> [российский] грузовой авиалайнер Ан-124 [и передать его Киеву]», — отмечается в сообщении министерства. В российском МИД уточнили, что данное действие со стороны Канады расценивается Россией как воровство. 10 июня Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. Авиалайнер в 2022 году приземлился в аэропорту канадского города Торонто, после чего был задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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