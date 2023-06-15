МИД РФ отреагировал на решение Канады конфисковать российский самолет

МИД РФ устроил Канаде демарш за конфискацию российского авиалайнера

15 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

РФ объявила Канаде демарш Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД РФ объявил канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю демарш за намерение Оттавы конфисковать российский самолет в пользу Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства. «Вызванному в МИД России заместителю главы дипломатической миссии Канады в Москве [Брайану] Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать <…> [российский] грузовой авиалайнер Ан-124 [и передать его Киеву]», — отмечается в сообщении министерства. В российском МИД уточнили, что данное действие со стороны Канады расценивается Россией как воровство. 10 июня Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. Авиалайнер в 2022 году приземлился в аэропорту канадского города Торонто, после чего был задержан.

МИД РФ объявил канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю демарш за намерение Оттавы конфисковать российский самолет в пользу Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства. «Вызванному в МИД России заместителю главы дипломатической миссии Канады в Москве [Брайану] Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать <…> [российский] грузовой авиалайнер Ан-124 [и передать его Киеву]», — отмечается в сообщении министерства. В российском МИД уточнили, что данное действие со стороны Канады расценивается Россией как воровство. 10 июня Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. Авиалайнер в 2022 году приземлился в аэропорту канадского города Торонто, после чего был задержан.