Минобрнауки не станет просить студентов петь гимн России перед занятиями

Студентов не будут просить поднимать флаг и исполнять гимн перед началом занятий. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — цитируют слова Могилекского на ПМЭФ ТАСС.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. При этом более 80% родителей поддерживают идею того, чтобы школьники поднимали флаг и исполняли гимн страны в общеобразовательных учреждениях.
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