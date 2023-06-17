Минобрнауки не станет просить студентов петь гимн России перед занятиями

18 июня 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Студентов не будут просить исполнять гимн Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Студентов не будут просить поднимать флаг и исполнять гимн перед началом занятий. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. «У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — цитируют слова Могилекского на ПМЭФ ТАСС. Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. При этом более 80% родителей поддерживают идею того, чтобы школьники поднимали флаг и исполняли гимн страны в общеобразовательных учреждениях.

Студентов не будут просить поднимать флаг и исполнять гимн перед началом занятий. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. «У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — цитируют слова Могилекского на ПМЭФ ТАСС. Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. При этом более 80% родителей поддерживают идею того, чтобы школьники поднимали флаг и исполняли гимн страны в общеобразовательных учреждениях.