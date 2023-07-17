Минцифры хочет приравнять электронные водительские права к физическим

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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
После принятия проекта, водительские права можно будет показывать через сервис «Госуслуги» Фото:

Минцифры РФ подготовило проект о приравнивании электронных прав к физическим. После его принятия автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги». Данный проект появился на сайте нормативно-правовых актов.

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения „Госуслуг“ сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — следует из текста проекта. Он опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Ранее для уклонистов от армии ввели запрет на сдачу водительских прав. Для этого была создана специальная база данных. Также уклонистам от армии нельзя будет водить транспортное средство, передает RT.

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Минцифры РФ подготовило проект о приравнивании электронных прав к физическим. После его принятия автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги». Данный проект появился на сайте нормативно-правовых актов. «Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения „Госуслуг“ сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — следует из текста проекта. Он опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Ранее для уклонистов от армии ввели запрет на сдачу водительских прав. Для этого была создана специальная база данных. Также уклонистам от армии нельзя будет водить транспортное средство, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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