Песков: Россия будет минимизировать опасность для своих кораблей в Черном море

Россия намерена минимизировать опасность для своих судов в Черном море. Все ответственные ведомства будут вырабатывать для этого соответствующие рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления со стороны Киева об объявлении военными целями кораблей, направляющихся к российским портам.
«Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа.
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