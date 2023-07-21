Песков: Россия будет минимизировать опасность для своих кораблей в Черном море

21 июля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о намерении РФ минимизировать риски для своих судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия намерена минимизировать опасность для своих судов в Черном море. Все ответственные ведомства будут вырабатывать для этого соответствующие рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления со стороны Киева об объявлении военными целями кораблей, направляющихся к российским портам. «Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа.

Россия намерена минимизировать опасность для своих судов в Черном море. Все ответственные ведомства будут вырабатывать для этого соответствующие рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления со стороны Киева об объявлении военными целями кораблей, направляющихся к российским портам. «Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа.