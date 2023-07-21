Песков: Россия будет минимизировать опасность для своих кораблей в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о намерении РФ минимизировать риски для своих судов Фото:

Россия намерена минимизировать опасность для своих судов в Черном море. Все ответственные ведомства будут вырабатывать для этого соответствующие рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления со стороны Киева об объявлении военными целями кораблей, направляющихся к российским портам.

«Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена минимизировать опасность для своих судов в Черном море. Все ответственные ведомства будут вырабатывать для этого соответствующие рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления со стороны Киева об объявлении военными целями кораблей, направляющихся к российским портам. «Разумеется, ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...