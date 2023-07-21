Депутат Госдумы Матвейчев: задержание Стрелкова станет сигналом критикам армии РФ

21 июля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков задержан Фото: Антон Белицкий © URA.RU Задержание экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) станет сигналом для всех людей, дискредитирующих армию РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Давно пора. У нас очень многие люди возмущались тем, что человек занимается экстремизмом. Что человек в постоянном режиме критикуют армию, занимается дискредитацией армии, нарушает все законы и к нему не принимают никаких мер. Он у нас какой-то неприкасаемый? Вот такие вопросы задавали люди. В итоге стало ясно, что никакой он неприкасаемый. Думаю, что многие языкастые люди, которые думали, что можно все что угодно в сетях вещать и ничего за это не будет, теперь увидят, что их это тоже можно коснуться», — сказал Олег Матвейчев. Ранее источники в правоохранительных органах заявили о задержании Игоря Стрелкова. Его супруга Мирослава Регинская рассказала, что в их московскую квартиру прибыли представители Следственного комитета (СК) России. Сообщается, что Стрелкову предъявлены обвинения в соответствии со статьей 282 УК РФ, которая связана с экстремистской деятельностью.

Задержание экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) станет сигналом для всех людей, дискредитирующих армию РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Давно пора. У нас очень многие люди возмущались тем, что человек занимается экстремизмом. Что человек в постоянном режиме критикуют армию, занимается дискредитацией армии, нарушает все законы и к нему не принимают никаких мер. Он у нас какой-то неприкасаемый? Вот такие вопросы задавали люди. В итоге стало ясно, что никакой он неприкасаемый. Думаю, что многие языкастые люди, которые думали, что можно все что угодно в сетях вещать и ничего за это не будет, теперь увидят, что их это тоже можно коснуться», — сказал Олег Матвейчев. Ранее источники в правоохранительных органах заявили о задержании Игоря Стрелкова. Его супруга Мирослава Регинская рассказала, что в их московскую квартиру прибыли представители Следственного комитета (СК) России. Сообщается, что Стрелкову предъявлены обвинения в соответствии со статьей 282 УК РФ, которая связана с экстремистской деятельностью.