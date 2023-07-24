Суд рассмотрит эпизоды, в которых сознался осужденный на два пожизненных срока «ангарский маньяк»

24 июля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

«Ангарский маньяк» сознался в новых преступлениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Иркутске были переданы в суд три уголовных дела, связанных с новыми признаниями осужденного «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Следствие в Иркутске передало в суд уголовные дела в отношении „ангарского маньяка“ по еще трем эпизодам», — передает сообщение СУ СК ТАСС. Там добавили, что уголовные дела были составлены по новым признаниям Михаила Попкова. Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», который был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. В предыдущем заявлении Попков также выразил готовность принять участие в специальной военной операции, однако подал жалобу на то, что ему не было предложено участвовать в СВО. В 2018 году маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания в правоохранительных органах, передают «Дни.ру». Ранее также Михаилу Попкову предъявляли обвинения в 60 преступлениях, сообщает РАПСИ.

В Иркутске были переданы в суд три уголовных дела, связанных с новыми признаниями осужденного «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Следствие в Иркутске передало в суд уголовные дела в отношении „ангарского маньяка“ по еще трем эпизодам», — передает сообщение СУ СК ТАСС. Там добавили, что уголовные дела были составлены по новым признаниям Михаила Попкова. Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», который был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. В предыдущем заявлении Попков также выразил готовность принять участие в специальной военной операции, однако подал жалобу на то, что ему не было предложено участвовать в СВО. В 2018 году маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания в правоохранительных органах, передают «Дни.ру». Ранее также Михаилу Попкову предъявляли обвинения в 60 преступлениях, сообщает РАПСИ.