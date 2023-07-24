Суд рассмотрит эпизоды, в которых сознался осужденный на два пожизненных срока «ангарский маньяк»

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
«Ангарский маньяк» сознался в новых преступлениях Фото:

В Иркутске были переданы в суд три уголовных дела, связанных с новыми признаниями осужденного «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК).

«Следствие в Иркутске передало в суд уголовные дела в отношении „ангарского маньяка“ по еще трем эпизодам», — передает сообщение СУ СК ТАСС. Там добавили, что уголовные дела были составлены по новым признаниям Михаила Попкова.

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», который был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. В предыдущем заявлении Попков также выразил готовность принять участие в специальной военной операции, однако подал жалобу на то, что ему не было предложено участвовать в СВО. В 2018 году маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания в правоохранительных органах, передают «Дни.ру». Ранее также Михаилу Попкову предъявляли обвинения в 60 преступлениях, сообщает РАПСИ.

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В Иркутске были переданы в суд три уголовных дела, связанных с новыми признаниями осужденного «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). «Следствие в Иркутске передало в суд уголовные дела в отношении „ангарского маньяка“ по еще трем эпизодам», — передает сообщение СУ СК ТАСС. Там добавили, что уголовные дела были составлены по новым признаниям Михаила Попкова. Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», который был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. В предыдущем заявлении Попков также выразил готовность принять участие в специальной военной операции, однако подал жалобу на то, что ему не было предложено участвовать в СВО. В 2018 году маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания в правоохранительных органах, передают «Дни.ру». Ранее также Михаилу Попкову предъявляли обвинения в 60 преступлениях, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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