Осужденный на два пожизненных срока Ангарский маньяк Попков признался в новых преступлениях

Осужденный на пожизненное серийный маньяк Михаил Попков сознался в новых преступлениях
Ангарский маньяк Михаил Попков, который был осужден на два пожизненных срока за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Иркутской области.
«Ангарский маньяк <…> признался в новых преступлениях», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителя Следственного комитета.
Ранее серийный убийца Михаил Попков заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. Он, однако, пожаловался, что ему никто не предложил принять участие в СВО. Попков ранее был осужден за убийство не менее 80 человек. В 2015 году был осужден на пожизненное.
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