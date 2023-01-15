Осужденный на два пожизненных срока Ангарский маньяк Попков признался в новых преступлениях

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Осужденный на пожизненное серийный маньяк Михаил Попков сознался в новых преступлениях Фото:

Ангарский маньяк Михаил Попков, который был осужден на два пожизненных срока за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Иркутской области.

«Ангарский маньяк <…> признался в новых преступлениях», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителя Следственного комитета.

Ранее серийный убийца Михаил Попков заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. Он, однако, пожаловался, что ему никто не предложил принять участие в СВО. Попков ранее был осужден за убийство не менее 80 человек. В 2015 году был осужден на пожизненное.

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Ангарский маньяк Михаил Попков, который был осужден на два пожизненных срока за убийство 81 человека, признался в новых преступлениях. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Иркутской области. «Ангарский маньяк <…> признался в новых преступлениях», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителя Следственного комитета. Ранее серийный убийца Михаил Попков заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. Он, однако, пожаловался, что ему никто не предложил принять участие в СВО. Попков ранее был осужден за убийство не менее 80 человек. В 2015 году был осужден на пожизненное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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