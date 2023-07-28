Президент Эритреи назвал конфликт на Украине войной, которую развязала НАТО

НАТО развязала на Украине войну против России, заявил Исайяс Афеворки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обсуждении ситуации между Россией и Украиной следует учесть, что это конфликт, вызванный НАТО. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки.
«Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной… Это война, которую НАТО объявила России», — заявил Афеворки по итогам саммита «Россия-Африка». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что НАТО является «ущербной» организацией, находящейся в реанимации.
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