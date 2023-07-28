Президент Эритреи назвал конфликт на Украине войной, которую развязала НАТО

28 июля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

НАТО развязала на Украине войну против России, заявил Исайяс Афеворки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обсуждении ситуации между Россией и Украиной следует учесть, что это конфликт, вызванный НАТО. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки. «Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной… Это война, которую НАТО объявила России», — заявил Афеворки по итогам саммита «Россия-Африка». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что НАТО является «ущербной» организацией, находящейся в реанимации.

При обсуждении ситуации между Россией и Украиной следует учесть, что это конфликт, вызванный НАТО. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки. «Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной… Это война, которую НАТО объявила России», — заявил Афеворки по итогам саммита «Россия-Африка». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что НАТО является «ущербной» организацией, находящейся в реанимации.