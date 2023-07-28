Президент Эритреи назвал конфликт на Украине войной, которую развязала НАТО

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НАТО развязала на Украине войну против России, заявил Исайяс Афеворки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обсуждении ситуации между Россией и Украиной следует учесть, что это конфликт, вызванный НАТО. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки.

«Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной… Это война, которую НАТО объявила России», — заявил Афеворки по итогам саммита «Россия-Африка». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что НАТО является «ущербной» организацией, находящейся в реанимации.

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При обсуждении ситуации между Россией и Украиной следует учесть, что это конфликт, вызванный НАТО. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки. «Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной… Это война, которую НАТО объявила России», — заявил Афеворки по итогам саммита «Россия-Африка». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что НАТО является «ущербной» организацией, находящейся в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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