CNN: ВСУ терпят поражение из-за слабой тактики и координации

В армии Украины существуют проблемы с координацией между частями, отметил Джордж Баррос Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Провал украинского наступления связан не только с недостаточным количеством солдат, но и проблемами в координации между частями. Об этом сообщает издание CNN.

«Проблемы, с которыми столкнулись украинцы, возможно, связаны не столько с численностью, сколько с возможностями, подготовкой и координацией — факторами, которые имеют решающее значение, когда атакующие силы сталкиваются с таким комплексом средств защиты», — говорится в материале . Джордж Баррос из американского Института изучения войны отметил, что он не видит того, чтобы армия Украины использовала атаки на уровне батальона и бригад (3 000 бойцов) во время контрнаступления.

На фоне неудач армии Украины Баррос признал успехи России. Он отметил, что российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики успешно находят слабые места в украинской обороне. Из-за этого армии Украины сложно провести наступление.

«Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать нынешнюю тактику, без которой западная техника не окажется тактически решающей в долгосрочной перспективе», — отметил военный аналитик Франц-Стефан Гади. Он рассказал, что такая работа идет, но ее темпы оставляют желать лучшего. Он привел слова украинских военных, которые также пожаловались на плохую тактику армии Украины. Однако среди других проблем они отметили: бюрократическую волокиту, внутреннюю борьбу и советский стиль мышления.

Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности линии фронта.