Shot показал результат атаки БПЛА на небоскреб в «Москва-Сити». Видео

30 июля 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Стекла разбитых окон лежат у входа в здание (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В «Москва-Сити» взрывом выбило окна небоскреба на 11 этаже. В соцсетях опубликовали видео последствий атаки БПЛА. «Вот так сейчас выглядит небоскреб в „Москва-Сити“. Взрывом выбило окна на 11 этаже», — пишет telegram-канал Shot. Обломки беспилотника лежат около входа в здание. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ночью 30 июля в «Москва-Сити» прогремели взрывы. Российская ПВО отразила атаку на Москву двух БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаковала столицу России украинская армия.

В «Москва-Сити» взрывом выбило окна небоскреба на 11 этаже. В соцсетях опубликовали видео последствий атаки БПЛА. «Вот так сейчас выглядит небоскреб в „Москва-Сити“. Взрывом выбило окна на 11 этаже», — пишет telegram-канал Shot. Обломки беспилотника лежат около входа в здание. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ночью 30 июля в «Москва-Сити» прогремели взрывы. Российская ПВО отразила атаку на Москву двух БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаковала столицу России украинская армия.