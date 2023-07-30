Shot показал результат атаки БПЛА на небоскреб в «Москва-Сити». Видео

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Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Стекла разбитых окон лежат у входа в здание (архивное фото) Фото:

В «Москва-Сити» взрывом выбило окна небоскреба на 11 этаже. В соцсетях опубликовали видео последствий атаки БПЛА.

«Вот так сейчас выглядит небоскреб в „Москва-Сити“. Взрывом выбило окна на 11 этаже», — пишет telegram-канал Shot.

Обломки беспилотника лежат около входа в здание. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ночью 30 июля в «Москва-Сити» прогремели взрывы. Российская ПВО отразила атаку на Москву двух БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаковала столицу России украинская армия.

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В «Москва-Сити» взрывом выбило окна небоскреба на 11 этаже. В соцсетях опубликовали видео последствий атаки БПЛА. «Вот так сейчас выглядит небоскреб в „Москва-Сити“. Взрывом выбило окна на 11 этаже», — пишет telegram-канал Shot. Обломки беспилотника лежат около входа в здание. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ночью 30 июля в «Москва-Сити» прогремели взрывы. Российская ПВО отразила атаку на Москву двух БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаковала столицу России украинская армия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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