Стекла разбитых окон лежат у входа в здание (архивное фото)
В «Москва-Сити» взрывом выбило окна небоскреба на 11 этаже. В соцсетях опубликовали видео последствий атаки БПЛА.
«Вот так сейчас выглядит небоскреб в „Москва-Сити“. Взрывом выбило окна на 11 этаже», — пишет telegram-канал Shot.
Обломки беспилотника лежат около входа в здание. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ночью 30 июля в «Москва-Сити» прогремели взрывы. Российская ПВО отразила атаку на Москву двух БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаковала столицу России украинская армия.
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