Премьер Индии отказался ехать на саммит БРИКС без Путина

Владимир Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР потому, что его не посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил источник РИА Новости в индийском правительстве.
«Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите», — сказал источник. Индию на саммите будут представлять вице-президент или министр иностранных дел Индии.
БРИКС пройдет 22—23 августа в Йоханнесбурге. Путин дистанционно выступит на саммите 23 августа.
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