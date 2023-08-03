Премьер Индии отказался ехать на саммит БРИКС без Путина

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР потому, что его не посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил источник РИА Новости в индийском правительстве.

«Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите», — сказал источник. Индию на саммите будут представлять вице-президент или министр иностранных дел Индии.

БРИКС пройдет 22—23 августа в Йоханнесбурге. Путин дистанционно выступит на саммите 23 августа.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР потому, что его не посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил источник РИА Новости в индийском правительстве. «Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите», — сказал источник. Индию на саммите будут представлять вице-президент или министр иностранных дел Индии. БРИКС пройдет 22—23 августа в Йоханнесбурге. Путин дистанционно выступит на саммите 23 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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