Премьер Индии отказался ехать на саммит БРИКС без Путина

03 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР потому, что его не посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил источник РИА Новости в индийском правительстве. «Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите», — сказал источник. Индию на саммите будут представлять вице-президент или министр иностранных дел Индии. БРИКС пройдет 22—23 августа в Йоханнесбурге. Путин дистанционно выступит на саммите 23 августа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР потому, что его не посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил источник РИА Новости в индийском правительстве. «Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите», — сказал источник. Индию на саммите будут представлять вице-президент или министр иностранных дел Индии. БРИКС пройдет 22—23 августа в Йоханнесбурге. Путин дистанционно выступит на саммите 23 августа.