FT: США и Китай снизят напряжение в отношениях

FT: США и Китай создадут рабочие группы для решения политических вопросов

04 августа 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Пекин и Вашингтон намерены совместно решать политические вопросы Фото: Георгий Бергал © URA.RU США и Китай намерены создать рабочие группы для решения спорных вопросов в отношениях между странами. Об этом написали в издании Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. «Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сосредоточатся на региональных проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона и других морских вопросах, а также возможную третью группу, которая сосредоточится на более широких областях», — говорится в статье. Уточняется, что американские и китайские официальные лица уточнят подробности в ближайшее время. При этом один из источников заявил, что стороны еще не добились окончательного решения. Поэтому они хотят провести ряд встреч с целью «обсуждения сложных вопросов». Ранее глава КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров китайский лидер заявил, что миру нужны стабильные отношения Пекина и Вашингтона. До этого министр иностранных дел КНР Цинь Ган говорил, что китайская сторона всегда выступала за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество США и КНР, передает деловое издание «Взгляд».

США и Китай намерены создать рабочие группы для решения спорных вопросов в отношениях между странами. Об этом написали в издании Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. «Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сосредоточатся на региональных проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона и других морских вопросах, а также возможную третью группу, которая сосредоточится на более широких областях», — говорится в статье. Уточняется, что американские и китайские официальные лица уточнят подробности в ближайшее время. При этом один из источников заявил, что стороны еще не добились окончательного решения. Поэтому они хотят провести ряд встреч с целью «обсуждения сложных вопросов». Ранее глава КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров китайский лидер заявил, что миру нужны стабильные отношения Пекина и Вашингтона. До этого министр иностранных дел КНР Цинь Ган говорил, что китайская сторона всегда выступала за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество США и КНР, передает деловое издание «Взгляд».