04 августа 2023

FT: США и Китай снизят напряжение в отношениях

FT: США и Китай создадут рабочие группы для решения политических вопросов
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Пекин и Вашингтон намерены совместно решать политические вопросы Фото:

США и Китай намерены создать рабочие группы для решения спорных вопросов в отношениях между странами. Об этом написали в издании Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сосредоточатся на региональных проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона и других морских вопросах, а также возможную третью группу, которая сосредоточится на более широких областях», — говорится в статье. Уточняется, что американские и китайские официальные лица уточнят подробности в ближайшее время.

При этом один из источников заявил, что стороны еще не добились окончательного решения. Поэтому они хотят провести ряд встреч с целью «обсуждения сложных вопросов».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров китайский лидер заявил, что миру нужны стабильные отношения Пекина и Вашингтона. До этого министр иностранных дел КНР Цинь Ган говорил, что китайская сторона всегда выступала за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество США и КНР, передает деловое издание «Взгляд».

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США и Китай намерены создать рабочие группы для решения спорных вопросов в отношениях между странами. Об этом написали в издании Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. «Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сосредоточатся на региональных проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона и других морских вопросах, а также возможную третью группу, которая сосредоточится на более широких областях», — говорится в статье. Уточняется, что американские и китайские официальные лица уточнят подробности в ближайшее время. При этом один из источников заявил, что стороны еще не добились окончательного решения. Поэтому они хотят провести ряд встреч с целью «обсуждения сложных вопросов». Ранее глава КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров китайский лидер заявил, что миру нужны стабильные отношения Пекина и Вашингтона. До этого министр иностранных дел КНР Цинь Ган говорил, что китайская сторона всегда выступала за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество США и КНР, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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