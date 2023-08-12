12 августа 2023

Школьница попала в больницу после экскурсии в «Музей пыток»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Девушка потеряла сознание и ударилась головой Фото:

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка потеряла сознание и ударилась головой во время осмотра выставки «Музея пыток» на Невском проспекте. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщается в СМИ.

«Шестнадцатилетняя жительница России была доставлена в детскую больницу. По словам девушки, она посетила выставку [„Музей пыток“] и потеряла сознание из-за увиденного. Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения, и решили оставить под наблюдением, не разрешив ей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра», — сообщает издание Pravda.Ru.

Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет. Их пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.

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В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка потеряла сознание и ударилась головой во время осмотра выставки «Музея пыток» на Невском проспекте. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщается в СМИ. «Шестнадцатилетняя жительница России была доставлена в детскую больницу. По словам девушки, она посетила выставку [„Музей пыток“] и потеряла сознание из-за увиденного. Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения, и решили оставить под наблюдением, не разрешив ей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра», — сообщает издание Pravda.Ru. Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет. Их пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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