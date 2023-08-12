Школьница попала в больницу после экскурсии в «Музей пыток»

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка потеряла сознание и ударилась головой во время осмотра выставки «Музея пыток» на Невском проспекте. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщается в СМИ.
«Шестнадцатилетняя жительница России была доставлена в детскую больницу. По словам девушки, она посетила выставку [„Музей пыток“] и потеряла сознание из-за увиденного. Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения, и решили оставить под наблюдением, не разрешив ей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра», —
Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет. Их пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.
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