Школьница попала в больницу после экскурсии в «Музей пыток»

13 августа 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Девушка потеряла сознание и ударилась головой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка потеряла сознание и ударилась головой во время осмотра выставки «Музея пыток» на Невском проспекте. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщается в СМИ. «Шестнадцатилетняя жительница России была доставлена в детскую больницу. По словам девушки, она посетила выставку [„Музей пыток“] и потеряла сознание из-за увиденного. Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения, и решили оставить под наблюдением, не разрешив ей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра», — сообщает издание Pravda.Ru. Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет. Их пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка потеряла сознание и ударилась головой во время осмотра выставки «Музея пыток» на Невском проспекте. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщается в СМИ. «Шестнадцатилетняя жительница России была доставлена в детскую больницу. По словам девушки, она посетила выставку [„Музей пыток“] и потеряла сознание из-за увиденного. Врачи поставили ей диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения, и решили оставить под наблюдением, не разрешив ей покидать медицинское учреждение сразу после осмотра», — сообщает издание Pravda.Ru. Выставка «Музея пыток» погружает зрителей в атмосферу средневекового правосудия. Увидеть экспозицию могут подростки старше 12 лет. Их пускают без сопровождения взрослых. Беременным женщинам и впечатлительным гражданам посещать этот музей не рекомендуется.