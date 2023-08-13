Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются с Россией для того, чтобы «обезопасить» НАТО и Евросоюз. Об этом заявил украинский диломат и экс-посол в Хорватии, Боснии и Герцоговине Александр Левченко, отметив, что без Украины страны Запада «были бы вынуждены воевать с Россией напрямую».
«Украинские дипломаты доносят, что если не будет Украины и ВСУ, воевать с РФ будут страны НАТО и Евросоюз. <…> Когда мы заключаем документы о гарантиях безопасности Украины, то это обратный шаг наших партнеров, потому что уже сейчас ВСУ дают гарантию безопасности НАТО и ЕС от действий России», — передает телеканал «Мы Украина» слова Александра Левченко. Дипломат также отметил, что несколько стран Евросоюза и НАТО уже присоединились к гарантиям безопасности для Украины.
Китайское издание «Гуанча» сообщало, что США ведут опосредованную войну с Россией при помощи Киева. Такое давление заставляет президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Украинские СМИ, которые не придерживаются официального курса, отмечают, что провал в контрнаступлении — вина НАТО. Дело в том, что в странах альянса другие военные правила, которые идут в разрез со сражениями на Украине.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются с Россией для того, чтобы «обезопасить» НАТО и Евросоюз. Об этом заявил украинский диломат и экс-посол в Хорватии, Боснии и Герцоговине Александр Левченко, отметив, что без Украины страны Запада «были бы вынуждены воевать с Россией напрямую». «Украинские дипломаты доносят, что если не будет Украины и ВСУ, воевать с РФ будут страны НАТО и Евросоюз. <…> Когда мы заключаем документы о гарантиях безопасности Украины, то это обратный шаг наших партнеров, потому что уже сейчас ВСУ дают гарантию безопасности НАТО и ЕС от действий России», — передает телеканал «Мы Украина» слова Александра Левченко. Дипломат также отметил, что несколько стран Евросоюза и НАТО уже присоединились к гарантиям безопасности для Украины. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. Тем самым они стали участником конфликта на Украине. К тому же, военные на Украине проходят обучение в США. Китайское издание «Гуанча» сообщало, что США ведут опосредованную войну с Россией при помощи Киева. Такое давление заставляет президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Украинские СМИ, которые не придерживаются официального курса, отмечают, что провал в контрнаступлении — вина НАТО. Дело в том, что в странах альянса другие военные правила, которые идут в разрез со сражениями на Украине.