Украинский дипломат намекнул, какая участь ждет НАТО и ЕС, если Киев проиграет

Украинский экс-посол Левченко: ВСУ — это гарантия безопасности НАТО и ЕС от России

13 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Украинские военные также проходят обучение в США перед отправкой на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются с Россией для того, чтобы «обезопасить» НАТО и Евросоюз. Об этом заявил украинский диломат и экс-посол в Хорватии, Боснии и Герцоговине Александр Левченко, отметив, что без Украины страны Запада «были бы вынуждены воевать с Россией напрямую». «Украинские дипломаты доносят, что если не будет Украины и ВСУ, воевать с РФ будут страны НАТО и Евросоюз. <…> Когда мы заключаем документы о гарантиях безопасности Украины, то это обратный шаг наших партнеров, потому что уже сейчас ВСУ дают гарантию безопасности НАТО и ЕС от действий России», — передает телеканал «Мы Украина» слова Александра Левченко. Дипломат также отметил, что несколько стран Евросоюза и НАТО уже присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Статья по теме Как Запад стал участником конфликта на Украине После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. Тем самым они стали участником конфликта на Украине. К тому же, военные на Украине проходят обучение в США. Китайское издание «Гуанча» сообщало, что США ведут опосредованную войну с Россией при помощи Киева. Такое давление заставляет президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Украинские СМИ, которые не придерживаются официального курса, отмечают, что провал в контрнаступлении — вина НАТО. Дело в том, что в странах альянса другие военные правила, которые идут в разрез со сражениями на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются с Россией для того, чтобы «обезопасить» НАТО и Евросоюз. Об этом заявил украинский диломат и экс-посол в Хорватии, Боснии и Герцоговине Александр Левченко, отметив, что без Украины страны Запада «были бы вынуждены воевать с Россией напрямую». «Украинские дипломаты доносят, что если не будет Украины и ВСУ, воевать с РФ будут страны НАТО и Евросоюз. <…> Когда мы заключаем документы о гарантиях безопасности Украины, то это обратный шаг наших партнеров, потому что уже сейчас ВСУ дают гарантию безопасности НАТО и ЕС от действий России», — передает телеканал «Мы Украина» слова Александра Левченко. Дипломат также отметил, что несколько стран Евросоюза и НАТО уже присоединились к гарантиям безопасности для Украины. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. Тем самым они стали участником конфликта на Украине. К тому же, военные на Украине проходят обучение в США. Китайское издание «Гуанча» сообщало, что США ведут опосредованную войну с Россией при помощи Киева. Такое давление заставляет президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Украинские СМИ, которые не придерживаются официального курса, отмечают, что провал в контрнаступлении — вина НАТО. Дело в том, что в странах альянса другие военные правила, которые идут в разрез со сражениями на Украине.