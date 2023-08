NYT: Киев в поисках оружия обратился к криминалитету

Сергей Пашинский занимается закупками вооружений для Украины по серым схемам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Коррумпированные поставщики оружия из криминального прошлого перестали попадать в украинский черный список. Таким образом, Киев решил закупить дополнительное оружие тех, кто ранее «обворовал» его, передает газета The New York Times. «Администрация президента Украины Владимира Зеленского пообещала продолжить борьбу с коррупцией. Это привело к неловким противоречиям — например, администрация обратилась за помощью к тому, кого она назвала преступником, с благодарностью купила оружие и одновременно провела расследование в отношении бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского, который обворовывал руководство Украины поставками оружия», — говорится в публикации . Отмечается, что Пашинский долгое время занимался военными поставками. Однако большую часть времени он провел под следствием за дело о коррупции. На данный момент Пашинский стал частным поставщиков военной техники. Он проводит закупки через европейских посредников. В 2022 году его компания получила прибыль в размере 350 миллионов долларов, что в десятки раз больше, чем перед началом СВО. Такие данные The New York Times получила в ходе расследования. В публикации отмечается, что именно из-за наличия таких фигур как Пашинский, страны Запада отправляют на Украину боеприпасы, а не деньги для их покупки. Однако Украина признает проблемы с серыми схемами поставок вооружений после того, как основные игроки уйдут с рынка, что будет уже поздно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов из-за коррупции. Он также отмечал их плохую работу. Военный конфликт с Россией мешает Украине стране стать членом НАТО и Евросоюза, передавал Госдеп. В NYT писали, что внутренние проблемы Украины, главная их которых — коррупция, мешают стране вступить в Евросоюз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

