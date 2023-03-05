Спикер парламента Венгрии уличил отдельные страны ЕС и НАТО в участии в конфликте на Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
Запад помогает ВСУ вооружением Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отдельные страны НАТО и Евросоюза являются участниками конфликта на Украине, так как вооружают ВСУ. Об этом сказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину смертоносное вооружение уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися», — отметил Кевер в эфире телеканала HirTV.

Запад вооружает Украину и рассчитывает на победу ВСУ в их конфликте с Россией. Страны НАТО приближают третью мировую войну, потому что проигрывают в противостоянии с Россией, приводит «Ридус» заявление экс-депутата Европарламента и лидера националистической партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия Украине единственным путем к миру.

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Отдельные страны НАТО и Евросоюза являются участниками конфликта на Украине, так как вооружают ВСУ. Об этом сказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину смертоносное вооружение уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися», — отметил Кевер в эфире телеканала HirTV. Запад вооружает Украину и рассчитывает на победу ВСУ в их конфликте с Россией. Страны НАТО приближают третью мировую войну, потому что проигрывают в противостоянии с Россией, приводит «Ридус» заявление экс-депутата Европарламента и лидера националистической партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия Украине единственным путем к миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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