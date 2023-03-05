Спикер парламента Венгрии уличил отдельные страны ЕС и НАТО в участии в конфликте на Украине

05 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Запад помогает ВСУ вооружением Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отдельные страны НАТО и Евросоюза являются участниками конфликта на Украине, так как вооружают ВСУ. Об этом сказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину смертоносное вооружение уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися», — отметил Кевер в эфире телеканала HirTV . Запад вооружает Украину и рассчитывает на победу ВСУ в их конфликте с Россией. Страны НАТО приближают третью мировую войну, потому что проигрывают в противостоянии с Россией, приводит «Ридус» заявление экс-депутата Европарламента и лидера националистической партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия Украине единственным путем к миру.

Отдельные страны НАТО и Евросоюза являются участниками конфликта на Украине, так как вооружают ВСУ. Об этом сказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину смертоносное вооружение уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися», — отметил Кевер в эфире телеканала HirTV. Запад вооружает Украину и рассчитывает на победу ВСУ в их конфликте с Россией. Страны НАТО приближают третью мировую войну, потому что проигрывают в противостоянии с Россией, приводит «Ридус» заявление экс-депутата Европарламента и лидера националистической партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия Украине единственным путем к миру.