Отдельные страны НАТО и Евросоюза являются участниками конфликта на Украине, так как вооружают ВСУ. Об этом сказал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
«Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину смертоносное вооружение уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися», — отметил Кевер в эфире телеканала
Запад вооружает Украину и рассчитывает на победу ВСУ в их конфликте с Россией. Страны НАТО приближают третью мировую войну, потому что проигрывают в противостоянии с Россией, приводит «Ридус» заявление экс-депутата Европарламента и лидера националистической партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия Украине единственным путем к миру.
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