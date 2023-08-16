Минобороны РФ: США готовят новую мировую пандемию

США готовят новую пандемию, для этого сейчас они ищут мутации вирусов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что таким образом Соединенне Штаты хотят контролировать биологическую обстановку.
«США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», — сказал Игорь Кириллов. Как отметил представитель ведомства, заниматься этим будет НИИ Инфекционных болезней сухопутных войск США.
Кириллов добавил, что США способны применять свой разработки в наступательных целях. А в военно-биологических программах Соединенных Штатов участвует Украина.
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