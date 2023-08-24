Spiegel: украинцам приходится отвоевывать оружие у Запада 24 августа 2023 в 18:28 Размер текста - 17 + Spiegel сообщил, что у ВСУ нехватка оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских солдатов страх, что Запад сократит помощь из-за провала ВСУ в контрнаступлении. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что просьбы Украины отправить больше оружия похожи на маленькую войну. «Многие украинцы опасаются, что их неуверенное контрнаступление даст союзникам повод сократить военную помощь <…> Их попытки получить запасные части [вооружения] подобны маленькой войне, которая излишне усложняет для них реальный конфликт», — говорится в сообщении . Авторы статьи отметили, что солдаты ВСУ просят оружие так, будто обороняются от Запада. По данным немецкого издания, у украинских бойцов нехватка вооружения. Отмечается, что при передаче Германия не отправила запасные части оружия и инструкции по применению техники. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ постоянно не хватает оружия. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинским военным придется отступить за Днепр из-за больших потерь, передает RT. У украинских солдатов страх, что Запад сократит помощь из-за провала ВСУ в контрнаступлении. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что просьбы Украины отправить больше оружия похожи на маленькую войну. «Многие украинцы опасаются, что их неуверенное контрнаступление даст союзникам повод сократить военную помощь <…> Их попытки получить запасные части [вооружения] подобны маленькой войне, которая излишне усложняет для них реальный конфликт», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что солдаты ВСУ просят оружие так, будто обороняются от Запада. По данным немецкого издания, у украинских бойцов нехватка вооружения. Отмечается, что при передаче Германия не отправила запасные части оружия и инструкции по применению техники. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ постоянно не хватает оружия. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинским военным придется отступить за Днепр из-за больших потерь, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям