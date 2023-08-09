В США заявили, что не поставят под угрозу национальную безопасность ради Украины

Генерал Милли: Пентагон не будет рисковать запасами вооружений ради помощи Киеву
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США не должны допустить дефицита запасов вооружения, заявил Марк Милли Фото:
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США не позволят на фоне оказания военной помощи Украине сокращать свой арсенал вооружения до уровня, который угрожал бы их национальным интересам. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Мы не собираемся ставить под угрозу наши возможности национальной безопасности (сокращая собственный арсенал оружия — прим. URA.RU) ради Украины», — передает слова Милли газета The Washington Times. Он добавил, что Пентагон тщательно следит за ситуацией и активно сотрудничает с оборонной промышленностью для быстрого пополнения запасов боеприпасов. Милли также указал на то, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции не опускать уровень запасов снарядов ниже критического значения.

В газете отметили, что 18-месячный конфликт на Украине истощил арсеналы вооружений США, а военно-промышленная база страны испытывает увеличенную нагрузку. Аналитики по национальной безопасности выражают тревогу из-за текущей нехватки боеприпасов и возможных проблем с быстрым пополнением запасов в случае неожиданного конфликта, заключили в The Washington Times.

Ранее стало известно, что США планируют увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать темпу расходования украинской армии. По прогнозам военных аналитиков, запасы вооружения в США и европейских странах летом 2023 года достигнут критического значения, передает Life.

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США не позволят на фоне оказания военной помощи Украине сокращать свой арсенал вооружения до уровня, который угрожал бы их национальным интересам. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Мы не собираемся ставить под угрозу наши возможности национальной безопасности (сокращая собственный арсенал оружия — прим. URA.RU) ради Украины», — передает слова Милли газета The Washington Times. Он добавил, что Пентагон тщательно следит за ситуацией и активно сотрудничает с оборонной промышленностью для быстрого пополнения запасов боеприпасов. Милли также указал на то, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции не опускать уровень запасов снарядов ниже критического значения. В газете отметили, что 18-месячный конфликт на Украине истощил арсеналы вооружений США, а военно-промышленная база страны испытывает увеличенную нагрузку. Аналитики по национальной безопасности выражают тревогу из-за текущей нехватки боеприпасов и возможных проблем с быстрым пополнением запасов в случае неожиданного конфликта, заключили в The Washington Times. Ранее стало известно, что США планируют увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать темпу расходования украинской армии. По прогнозам военных аналитиков, запасы вооружения в США и европейских странах летом 2023 года достигнут критического значения, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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