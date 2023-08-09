В США заявили, что не поставят под угрозу национальную безопасность ради Украины

Генерал Милли: Пентагон не будет рисковать запасами вооружений ради помощи Киеву

09 августа 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

США не должны допустить дефицита запасов вооружения, заявил Марк Милли Фото: Army Sgt. Shanae Garrett / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не позволят на фоне оказания военной помощи Украине сокращать свой арсенал вооружения до уровня, который угрожал бы их национальным интересам. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Мы не собираемся ставить под угрозу наши возможности национальной безопасности (сокращая собственный арсенал оружия — прим. URA.RU) ради Украины», — передает слова Милли газета The Washington Times. Он добавил, что Пентагон тщательно следит за ситуацией и активно сотрудничает с оборонной промышленностью для быстрого пополнения запасов боеприпасов. Милли также указал на то, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции не опускать уровень запасов снарядов ниже критического значения. В газете отметили, что 18-месячный конфликт на Украине истощил арсеналы вооружений США, а военно-промышленная база страны испытывает увеличенную нагрузку. Аналитики по национальной безопасности выражают тревогу из-за текущей нехватки боеприпасов и возможных проблем с быстрым пополнением запасов в случае неожиданного конфликта, заключили в The Washington Times. Ранее стало известно, что США планируют увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать темпу расходования украинской армии. По прогнозам военных аналитиков, запасы вооружения в США и европейских странах летом 2023 года достигнут критического значения, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не позволят на фоне оказания военной помощи Украине сокращать свой арсенал вооружения до уровня, который угрожал бы их национальным интересам. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Мы не собираемся ставить под угрозу наши возможности национальной безопасности (сокращая собственный арсенал оружия — прим. URA.RU) ради Украины», — передает слова Милли газета The Washington Times. Он добавил, что Пентагон тщательно следит за ситуацией и активно сотрудничает с оборонной промышленностью для быстрого пополнения запасов боеприпасов. Милли также указал на то, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции не опускать уровень запасов снарядов ниже критического значения. В газете отметили, что 18-месячный конфликт на Украине истощил арсеналы вооружений США, а военно-промышленная база страны испытывает увеличенную нагрузку. Аналитики по национальной безопасности выражают тревогу из-за текущей нехватки боеприпасов и возможных проблем с быстрым пополнением запасов в случае неожиданного конфликта, заключили в The Washington Times. Ранее стало известно, что США планируют увеличить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать темпу расходования украинской армии. По прогнозам военных аналитиков, запасы вооружения в США и европейских странах летом 2023 года достигнут критического значения, передает Life.