Крабы сравнялись в цене с раками в РФ, но спроса на них нет

12 сентября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Иван Михнов отметил, что в РФ нужно создать культуру потребления крабов Фото: Алена Полозова © URA.RU В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Теперь они сопоставимы по стоимости с раками, однако продукция не пользуется спросом у жителей страны. Об этом сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, в РФ нужно создать культуру потребления краба. «Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — заявил Михнов на сессии Восточного экономического форума. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам Михнова, причина заключается в отсутствии у жителей РФ культуры потребления краба, так как большая часть уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — заявил он. Михнов отметил, что в стране нужно создать культуру потребления. Ранее в Москве следователи ФСБ обнаружили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей.

В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Теперь они сопоставимы по стоимости с раками, однако продукция не пользуется спросом у жителей страны. Об этом сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, в РФ нужно создать культуру потребления краба. «Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — заявил Михнов на сессии Восточного экономического форума. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам Михнова, причина заключается в отсутствии у жителей РФ культуры потребления краба, так как большая часть уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — заявил он. Михнов отметил, что в стране нужно создать культуру потребления. Ранее в Москве следователи ФСБ обнаружили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей.