Крабы сравнялись в цене с раками в РФ, но спроса на них нет

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Таиланд, морепродукты, лобстер, краб, деликатес, еда
Иван Михнов отметил, что в РФ нужно создать культуру потребления крабов Фото:

В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Теперь они сопоставимы по стоимости с раками, однако продукция не пользуется спросом у жителей страны. Об этом сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, в РФ нужно создать культуру потребления краба.

«Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — заявил Михнов на сессии Восточного экономического форума. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».

По словам Михнова, причина заключается в отсутствии у жителей РФ культуры потребления краба, так как большая часть уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — заявил он. Михнов отметил, что в стране нужно создать культуру потребления.

Ранее в Москве следователи ФСБ обнаружили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей.

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В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Теперь они сопоставимы по стоимости с раками, однако продукция не пользуется спросом у жителей страны. Об этом сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, в РФ нужно создать культуру потребления краба. «Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — заявил Михнов на сессии Восточного экономического форума. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам Михнова, причина заключается в отсутствии у жителей РФ культуры потребления краба, так как большая часть уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — заявил он. Михнов отметил, что в стране нужно создать культуру потребления. Ранее в Москве следователи ФСБ обнаружили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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