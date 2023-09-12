Крабы сравнялись в цене с раками в РФ, но спроса на них нет

В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Теперь они сопоставимы по стоимости с раками, однако продукция не пользуется спросом у жителей страны. Об этом сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, в РФ нужно создать культуру потребления краба.
«Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — заявил Михнов на сессии Восточного экономического форума. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».
По словам Михнова, причина заключается в отсутствии у жителей РФ культуры потребления краба, так как большая часть уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — заявил он. Михнов отметил, что в стране нужно создать культуру потребления.
Ранее в Москве следователи ФСБ обнаружили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.