Израиль в ответ начал обстрел Ливана

Войска Израиля начали ответный обстрел артиллерийским огнем по территориям Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ответ на пуски, зафиксированные с территории Ливана по территории Израиля, солдаты ЦАХАЛа в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа.
Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, передает «Национальная служба новостей». Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС устроили ракетный обстрел по израильским территориям.
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