Израиль в ответ начал обстрел Ливана

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ЦАХАЛ сообщил, что начал ответный обстрел по территории Ливана Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Войска Израиля начали ответный обстрел артиллерийским огнем по территориям Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на пуски, зафиксированные с территории Ливана по территории Израиля, солдаты ЦАХАЛа в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа.

Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, передает «Национальная служба новостей». Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС устроили ракетный обстрел по израильским территориям.

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Войска Израиля начали ответный обстрел артиллерийским огнем по территориям Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ответ на пуски, зафиксированные с территории Ливана по территории Израиля, солдаты ЦАХАЛа в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, передает «Национальная служба новостей». Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС устроили ракетный обстрел по израильским территориям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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