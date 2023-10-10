Израиль в ответ начал обстрел Ливана

10 октября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ сообщил, что начал ответный обстрел по территории Ливана Фото: AP / TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Войска Израиля начали ответный обстрел артиллерийским огнем по территориям Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ответ на пуски, зафиксированные с территории Ливана по территории Израиля, солдаты ЦАХАЛа в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, передает «Национальная служба новостей». Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС устроили ракетный обстрел по израильским территориям.

Войска Израиля начали ответный обстрел артиллерийским огнем по территориям Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ответ на пуски, зафиксированные с территории Ливана по территории Израиля, солдаты ЦАХАЛа в настоящее время отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа. Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, передает «Национальная служба новостей». Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС устроили ракетный обстрел по израильским территориям.