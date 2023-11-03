03 ноября 2023

Володин: нашу страну невозможно победить извне

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, володин вячеслав
Раскол общества является причиной возникновения проблем и бед в стране, заявил Вячеслав Володин Фото:

История явно свидетельствует о невозможности победить Россию извне. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении к россиянам с Днем народного единства.

«С Днем народного единства! История показывает: нашу страну невозможно победить извне», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также замечает, что все проблемы и беды всегда имели место внутри страны. Причиной этому являются раскол общества, предательство и измена элит.

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История явно свидетельствует о невозможности победить Россию извне. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении к россиянам с Днем народного единства. «С Днем народного единства! История показывает: нашу страну невозможно победить извне», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также замечает, что все проблемы и беды всегда имели место внутри страны. Причиной этому являются раскол общества, предательство и измена элит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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