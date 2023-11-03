Володин: нашу страну невозможно победить извне

04 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Раскол общества является причиной возникновения проблем и бед в стране, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU История явно свидетельствует о невозможности победить Россию извне. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении к россиянам с Днем народного единства. «С Днем народного единства! История показывает: нашу страну невозможно победить извне», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также замечает, что все проблемы и беды всегда имели место внутри страны. Причиной этому являются раскол общества, предательство и измена элит.

История явно свидетельствует о невозможности победить Россию извне. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении к россиянам с Днем народного единства. «С Днем народного единства! История показывает: нашу страну невозможно победить извне», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также замечает, что все проблемы и беды всегда имели место внутри страны. Причиной этому являются раскол общества, предательство и измена элит.