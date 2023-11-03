Володин: нашу страну невозможно победить извне

Раскол общества является причиной возникновения проблем и бед в стране, заявил Вячеслав Володин
История явно свидетельствует о невозможности победить Россию извне. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении к россиянам с Днем народного единства.
«С Днем народного единства! История показывает: нашу страну невозможно победить извне», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!