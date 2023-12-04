В Минсельхозе опровергли информацию о подорожании пельменей и колбасы

04 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Информация о повышении на 20% цен на пельмени является ошибочной, заявили в Минсельхозе РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года, распространенная в СМИ, является ошибочной. Об этом рассказали в Минсельхозе РФ. «Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что внутренний рынок обеспечен достаточным количеством пельменей и колбасных изделий, а цены на них остаются стабильными. Динамика цен на указанную продукцию находится в пределах общей инфляции, заключили в Минсельхозе.

Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года, распространенная в СМИ, является ошибочной. Об этом рассказали в Минсельхозе РФ. «Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что внутренний рынок обеспечен достаточным количеством пельменей и колбасных изделий, а цены на них остаются стабильными. Динамика цен на указанную продукцию находится в пределах общей инфляции, заключили в Минсельхозе.