На Западе увидели тревожный сигнал во внешнем виде Путина

Sky News: внешний вид Путина отражает успех военных РФ в зоне СВО

17 декабря 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Внешний вид Путина говорит об успехе ВС РФ, заявил обозреватель Белл Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внешний вид президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил обозреватель Sky News Шон Белл. «Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил Белл. По словам обозревателя, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года на большой пресс-конференции в Москве, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ заявил, что пойдет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца. Путин также выразил уверенность, что отношения с США будут налажены, несмотря на то, что Дональд Трамп ограничен в своих действиях.

Внешний вид президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил обозреватель Sky News Шон Белл. «Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил Белл. По словам обозревателя, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года на большой пресс-конференции в Москве, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ заявил, что пойдет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца. Путин также выразил уверенность, что отношения с США будут налажены, несмотря на то, что Дональд Трамп ограничен в своих действиях.