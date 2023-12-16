16 декабря 2023

На Западе увидели тревожный сигнал во внешнем виде Путина

Sky News: внешний вид Путина отражает успех военных РФ в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Внешний вид Путина говорит об успехе ВС РФ, заявил обозреватель Белл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Внешний вид президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил обозреватель Sky News Шон Белл.

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил Белл. По словам обозревателя, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.

Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года на большой пресс-конференции в Москве, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ заявил, что пойдет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца. Путин также выразил уверенность, что отношения с США будут налажены, несмотря на то, что Дональд Трамп ограничен в своих действиях.

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Внешний вид президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил обозреватель Sky News Шон Белл. «Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил Белл. По словам обозревателя, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года на большой пресс-конференции в Москве, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ заявил, что пойдет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца. Путин также выразил уверенность, что отношения с США будут налажены, несмотря на то, что Дональд Трамп ограничен в своих действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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